台灣有不少富有音樂才華的歌手，可惜許多人只出一張專輯便沒下文，被稱作「一片歌手」，男星吳百倫便是一例。與林志穎同期出道的他，1993年發行《朋友，出去走走》專輯，並在隔年演唱動畫《禪說阿寬》主題曲後不久，據傳就去日本深造，並在當地結婚生子，回歸一般人的生活，但其實他的歌聲相當動聽，又擁有花美男般的長相，讓近來不少想起他的歌迷直呼：「太可惜了！」

日前一名粉絲曬出《朋友，出去走走》的四款專輯封面，可見吳百倫頂著帥氣瀏海亮相，炯炯有神的雙眼搭配堅挺的鼻梁以及稜角分明的下巴，自休閒服飾、襯衫搭配高領毛衣至正裝穿搭，都散發出獨特的個人魅力，讓粉絲忍不住驚呼：「歌好聽，人也長得帥，為什麼不紅呢？這顏值真的很讓人沒有抵抗力！」

對此，粉絲們一秒陷入回憶殺，紛紛留言：「他是我國中時的偶像，我想沒幾個人認識他吧！現在居然見到他的照片，順便懷念一下我的青蔥歲月」、「放在現在應該會大紅吧，當年真的不比小志差」、「或許跟唱片公司有關吧，誰知道呢？人的一生際遇很難說」、「太可惜了，唱了幾首歌就沒唱了，後來不知幹嘛去了。」

事實上，吳百倫當年是專產俊男美女的唱片公司寶麗金力捧的新人，1991年出演同公司藝人楊林的歌曲《心疼不是你》MV，擔任男主角出道，1993年推出第一張專輯《朋友，出去走走》，當年他僅有17歲，隔年還獻唱動畫《禪說阿寬》主題曲《征服明天我》，可惜的是與林志穎同走帥氣小生路線，卻僅活躍幾年便消失在演藝圈。