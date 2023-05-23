周興哲日前首度赴澳洲開唱，熱情與粉絲互動。（星空飛騰提供）

周興哲日前首度赴澳洲舉辦「Odyssey旅程巡迴演唱會」雪梨、墨爾本站。他趁演出空檔享受當地佳餚美景，更與偶像周杰倫（周董）、昆凌等好友一起打高爾夫球，周董今日在IG限時動態曬出與大夥人的自拍合照，開心說：「打起來。」大展好友誼。

周杰倫今日曬出與周興哲、昆凌等好友一起打高爾夫球。（摘自周杰倫IG限時動態）

周興哲近日釋出自翻唱新單曲〈摯友〉拿下KKBOX即時榜冠軍，加上他為梁靜茹量身打造〈大人〉也空降即時榜亞軍，成績亮眼，他感謝粉絲大力支持、將榮耀分享給澳洲粉絲，在台上賣力演出。開唱前，他充分利用時間練歌、健身等，讓手臂、胸型等都更結實，也在台上帥氣脫下西裝外套，只著短袖上衣開唱，豈料墨爾本當晚不到攝氏10度，他笑說：「有一點冷。」

寵粉的他，在墨爾本站的點歌環節主動加碼一連唱了10首點歌，更特別演唱盧廣仲〈刻在我心底的名字〉和李榮浩〈烏梅子醬〉，還在台上首度曝光KTV私房歌單，引起粉絲陣陣尖叫，直言，跟朋友去K歌時，不會點自己的歌來唱的，「當然是點自己偶像的歌呀」，隨後樂手彈起周董夯曲〈擱淺〉，歌迷熱情大合唱。

他也分享私下當然也會點女歌手的歌，但不降KEY演唱，一唱到副歌時太高就會遞麥請身旁女性朋友幫忙接唱，「那今晚誰要幫我唱另一半呢？」全場粉絲馬上異口同聲舉手報名，逗得他樂開懷，接著獻唱天后張惠妹〈連名帶姓〉，氣氛動人。