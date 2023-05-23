2023 hito流行音樂獎頒獎典禮6月3日於台北小巨蛋閃耀登場。金曲歌后田馥甄先前宣布8月起重返台北小巨蛋舉辦5場「一一」巡演台北最終場，她將率先在6月3日登上小巨蛋「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」開唱，像是她在8月「一一」巡演畢業典禮前的畢業展，也是演唱會前的暖身派對。

她期待在hito流行音樂獎與樂迷互動，開心說：「這次的表演，其他地方（應該）聽不到，希望可以成為大家的畢業歌單！」主辦則表示，hito流行音樂獎頒獎典禮倒數計時，感謝田馥甄及工作團隊們力挺擔任特別表演嘉賓，歌單上也不會讓大家失望，預告田馥甄將獻唱超過6分鐘令人意想不到的演出，保證再創絕對情歌新高度。

至於是什麼歌單組合？主辦預留伏筆表示：「目前難以召告世界，但保證奪走很多眼淚。」更提醒歌迷：「Dear衛生紙先準備好！」最後呼籲粉絲，「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」票券為非賣品，僅有實體票券，請勿輕信各售票平台、社群網站等購票訊息，以免受騙上當，