澎湖近日出現一群年輕人晚上拿一整箱鞭炮，逐一放入路邊三角錐內，惡作劇沿路「炸飛三角錐」，還將畫面PO在IG上，笑說「澎湖三角錐都被我們炸完了」、「還有40顆」，囂張畫面曝光，警方事後回應近日沒有接獲物品遭破壞的報案，呼籲民眾勿因一時好玩而脫序觸法將得不償失。

臉書「澎湖交通觀察日誌」曝光畫面，幾名民眾買來一整箱鞭炮，並沿路將鞭炮放入路邊三角錐內，直接「炸飛」三角錐，不少三角錐朝天空噴射至少5公尺高，畫面被惡作劇民眾PO在Instagram上，還寫上文字「澎湖三角錐都被我們炸完了」、「還有40顆」，畫面曝光引發討論。

臉書PO文指出，該惡作劇的民眾疑似是在光華園區與車船處的交叉路口沿路炸三角錐，還說當事人疑似還無照駕駛。經實際查證，該Instagram帳號已搜尋無果，連被標註的帳號也已「消失不見」。影片一出，就引起網友熱議「可能快要被警察約談了」、「總會有O障,喜歡把自己犯案過程錄下來」。

對此，馬公分局文澳派出所在留言處回應，警方事後到車管處、休憩園區等鄰近路段，皆沒有發現有工行和交通錐，近日也沒有接獲物品遭破壞的報案，呼籲影片內所顯惡作劇行為，民眾勿因一時好玩而生脫序觸法將得不償失，請若有其他人發現違法可向文澳派出所報案，並提供相關線索。