中壢警分局基層員警在臉書《靠北POLICE》發文，我們預計於6/1 00時至6/4 24時，發起第一波治安消極日。（圖／翻攝《靠北POLICE》）

桃園20日發生超商浩克情緒失控，大鬧超商還攻擊警察的事件，雖然警方順利將朱姓男子逮捕，不過後來王姓員警用警棍狂打他12下，被質疑執法過當，事後遭到記過2次並依傷害罪嫌函送偵辦，今（23）日中壢警分局基層員警在臉書《靠北POLICE》發文，我們預計於6/1 00時至6/4 24時，發起第一波治安消極日。

貼文一出就吸引了1百多則留言，有人認同，「發起全國警察罷工囉，曠職未達2日才記過一次，這麼好用的工具還不用嗎！」、「讚讚～警察就是要團結不然只會被看衰小」、「把中壢果菜市場違停、違規設攤開爆，我看分局長撐不過30分鐘」、「有認識的學長已經施行消極作為數年了，根本先知。」、「支持，無限期延長」、但也有人反對表示，「已移送到檢方，就靜待司法」、「好了啦有牌流氓，當國家養的狗跟米蟲拿人民的錢擺爛還敢講那麼大聲喔」。

對此也有人發表他的看法，「沒有任何人否定基層員警的辛苦，但對於已經被制服且上銬的浩克，發洩情緒把警棍打斷，這樣明顯、明確已經不是警察該有行為，才是該名警察被記過的原因，結果卻有其他基層員警認為「兄弟有難長官不挺」，而憤怒發起治安消極日。」

更有網友表示，執法者攻擊一個已經沒有進行攻擊行為的民眾是執法還是洩憤？這個看過影片的人自有公評，警察不認執法瑕疵還以此為由消極執法，不能以瀆職送辦嗎？