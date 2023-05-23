富豪汽車（Volvo）23日與電力公司Vattenfall簽下10年再生能源供應合約，將自2025年第四季起採購瑞典Bruzaholm風力發電廠50％發電量，相當於每年2.3億度，目的是在2040年前實現淨零排碳價值鏈的目標。由21座風力發電渦輪組成的Bruzaholm發電廠預定今夏動工興建，2025年秋季開始發電。