許多女性婚後都得面臨難解的婆媳問題，一名人妻表示，婆婆想要掌握家中的經濟大權，要求每個月的薪水必須全數上繳，遭到人妻拒絕後，婆婆還要公公打電話到人妻的娘家告狀，沒想到人妻的親媽直接翻臉，嗆聲「外面媳婦10個有6個賺錢全部交給公婆，再來跟我說！」超霸氣的行徑讓許多網友拍手叫好。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，她產後被婆婆要求上繳生育補助津貼，「不可以獨占，要全部交出來使用」，更誇張的是，她工作的薪水也要全部交給婆婆管理，原PO完全無法接受，自稱是「逆媳」沒有遵照要求，讓婆婆當場氣炸。

原PO表示，婆婆眼見討不到錢，竟然吩咐公公打電話去她娘家告狀，想要數落媳婦的不是，結果原PO的親媽超給力，直接翻臉回嗆：「外面媳婦10個有6個賺錢全部交給公婆，再來跟我說！」

超霸氣的回應曝光後，讓不少網友在心中豎起大拇指，直說：「娘家真讚！太給力了」、「娘家媽媽好棒喔！真的要適時出聲，對女兒是有幫助的」、「嗆的好啊」。另外也有人說，「再次應證通常有嚴重的婆媳問題，就是因為中間卡著一個沒用的男人」、「都2023了還有薪水要繳公婆這種事」、「與公婆同住一律不嫁」。