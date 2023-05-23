台中市第二警分局今天表示，今年舉辦警察志工聯繫會報暨特殊訓練、表揚績優年度志工活動，有近百名志工參加，績優志工由李秀珠以2687小時服務時數居全隊之冠，她投身志工已15年，高度服務熱忱令人敬佩，獲頒績優志工可說是實至名歸。

警察志工聯繫會報暨特殊訓練等活動在22日舉行，訓練課程豐富多元，包括後疫情時代的因應之道、交通安全及犯罪預防宣導，跟騷法及防詐新知，由於志工夥伴多為長青或銀髮族，分局另外邀請到朝陽科大社會系副教授謝儒賢講授「樂活人生」及「歡喜做甘願受－快樂志工」課程，會後並舉辦餐敘，場面歡樂溫馨。

今年表揚10名績優志工，立人所志工李秀珠投身志工長達15年，她的服務時數高達2687小時，居全隊之冠，高度服務熱忱讓志工們欽佩；育才派出所工友謝隆興，是績優志工「萬紅叢中一點綠」，格外引人注目，他包辦所內環境清潔、公文傳遞等大小雜務，3年前毅然投入志工協勤行列，在下班及休假日化身暖男志工，協助警察服務民眾、提供諮詢，積極參加犯罪預防宣導。

第二分局表示，志工夥伴們熱心付出不求回報，奉獻精神令人感佩，可說是警察機關最美的一道風景，感謝志工夥伴在警政工作上「歡喜做、甘願受」、「快樂服務，忘記年齡」，與警察攜手並肩守護轄區治、交安。