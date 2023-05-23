桃園市「綠巨人浩克」28歲朱姓健美教練20日大鬧超商還襲警，員警制伏過程遭疑執法過當，中壢警分局後續究責除依法送辦外也記過2次。臉書靠北police接獲投稿，稱要在6月1至4日發動「治安消極日」表達不滿。對此，中壢警分局回應，對於網路言論表示尊重，針對外界的鼓勵或指責，分局皆感謝及虛心接受，未來會精進相關執勤作為，強調所有同仁團結一心，不會因單一事件受打擊。

臉書專頁靠北police近日接獲投稿，疑似基層員警不滿「浩克事件」懲處結果，預計發起為期4天的治安消極日，還稱民眾報案會如往常處理，要民眾不必擔心權益受損，同事間串連以「不查緝績效、不主動開單、不處理分局交辦事項」來表達不滿，強調訴求是建請撤銷記過處分。

中壢警分局今晚說明，分局對於網路各項言論均表示尊重，針對外界的鼓勵或指責，均表達感謝並虛心接受，未來會精進相關執勤作為。分局所有幹部和同仁都團結一心，不會因為任何單一事件受到打擊，也不會因此士氣低落，每位同仁都會持續為中壢的治安、交通與為民服務而努力，各級幹部也會時時刻刻關心員警身心狀態，並盡心盡力照顧每位員警。

中壢警分局強調，身為中壢分局的一分子，仍會積極維護中壢治安，勇於任事，對於犯罪預防、交通疏導、刑案偵處、打擊犯罪的決心，絕不會因為任何事情而受打擊。