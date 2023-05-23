警方使用強制力壓制逮捕嫌犯。（警方提供）

警方破獲明仁會三峽分會，逮捕前副會長等28人。

新北市三峽警分局日前獲報綽號「阿祥」男子因積欠150萬元賭債，遭竹聯幫仁堂明仁會27歲簡姓前副會長擄走暴力討債，警方經數月蒐證，今（23）日凌晨拂曉出擊，前往民族街明仁會三峽分會堂口攻堅，赫見聚集20餘名年輕人拉K玩樂，年紀最小的竟還是國中在學生，警方逮捕明仁會前副會長簡姓男子共28人，其中有7名少年，查扣大量K他命、毒咖啡包，偵訊後全案依組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇取財、毒品等罪嫌送辦。

警方查扣毒品、刀械等證物。（警方提供）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

據了解，今年2月間「阿祥」被朋友帶往明仁會開設的推筒子職業賭場，第一次賭輸欠下10萬元後離開，第二次進到賭場原本想還債，因禁不起慫恿，不但把準備還債的10萬元又輸光，更欠了150萬元賭債。事後簡姓前副會長夥同劉男、丁男、許男、劉男及王男共6人，將阿祥強行帶往民宅私行拘禁、限制行動自由，並強奪手機及車輛，再傳訊息向阿祥的母親恐嚇，若籌不出錢還賭債將對阿祥不利。阿祥被迫簽下150萬元本票，才獲歹徒釋放。

阿祥母親向警方報案，三峽分局即組成專案小組偵辦，經過數月蒐證，發現犯嫌藏身民族街新搭建的違章鐵皮屋內，不但四周架設監視器嚴密監控，每到深夜巷弄內就停滿雙B名車及改裝機車，屋內喧嘩開趴，讓左鄰右舍不勝其擾。

今天凌晨三峽分局長許城銘親自帶隊攻堅，進屋即發現充斥著濃濃K他命菸味，20多名年輕人聚集在室內拉K吸毒，打麻將玩樂，清查身分赫見有7人未成年，除了有中輟生，竟還有國、高中在學生。

據了解，警方進入時，在場人仍態度囂張，質問員警有無搜索票，警方立即出示搜索票，並使用強制力將不願配合的嫌犯壓制逮捕。警方現場起獲K他命近70公克、毒品分裝袋、毒咖啡包17包及電子磅秤，另從多人身上搜出彈簧刀及塑膠警棍。

偵訊後，警方將簡姓副會長等人依組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財、毒品及侵占等罪嫌移送新北地檢署偵辦，同時將報請市府依第三方警政，拆除該間鐵皮屋。

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