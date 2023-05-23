新北市長侯友宜成為藍營2024總統參選人，如意料中被綠營猛打轟落跑市長。媒體人張禹宣今(23日)發文強調，侯友宜對能源議題遲無法表態，依然將自己困在市長與總統參選人之間的模糊地帶，但兩者有著根本利益上的違背，強求兩全只會因小失大，現在應該「好好做總統候選人」。

「想選贏？總統與市長之間，侯友宜只能二選一！」張禹宣表示，不論如何圓，民進黨終究會猛打侯友宜落跑。也終究會有請假、辭職的一天（如果選上），但侯友宜之所以困在侯侯做代誌或是侯侯GPT，最大的原因就是抱著市長的身分不放。「落跑，從頭到尾都是民進黨設下的陷阱！」

張禹宣提到，當市長只要專心市政，政治性越低越好，當然沒毛病。但作為一個總統，是高度政治性的工作，閉口開口兩岸國家主權定位，無一不是政治，更何況整體的戰略思維完全不同。就以核能來說，新北市長只需要管新北市民的感受，但作為總統必須顧及到整體國家的能源政策。市長可以輕鬆地拒絕核電，但是總統不能，這就是為何侯友宜無法表態的原因，依然將自己困在市長與總統參選人，兩者之間的模糊地帶。

「為了證明自己不是落跑市長，代價有多大？」張禹宣指出，除了最基本的請假問題，得糾纏一路到年底。剛剛提到的能源問題，甚至未來的兩岸路線、對美關係，只要沒有徹底轉換成總統候選人，就得繼續「侯侯GPT」。更遑論如何對過去四大公投，到與地方派系的和解，以及藍白之間的競合，這些問題哪個不是高度政治性？哪個可以歲月靜好？

「會不會被笑落跑市長的關鍵，根本不是專心市政，而是侯友宜你選不選得上總統！」張禹宣直言，政治就是成王敗寇，簡單粗暴，當新北市民給侯友宜大勝45萬票時，就已經說明一切。現在該做的，不是「侯侯做代誌」的市長，而是「侯侯做總統候選人」。