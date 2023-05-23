桃園市萬能科技大學斥資千萬，為航空暨運輸服務管理系打造全台首間客艙安全訓練教室，一條龍式完備教學設備，培育航服人才。圖為安全逃生滑梯實務訓練。（萬能科大提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市萬能科技大學航空暨運輸服務管理系，擁有一條龍式完善教學設備，包括將波音747-400客機模擬機艙，一比一打造客艙搬進教室的「客艙實境教室」，還有從櫃檯報到、安檢流程、證照查驗到登機，讓學生實際模擬國際機場環境的「地勤實境專業教室」。如今更斥資千萬打造全台首間「客艙安全訓練教室」，全力投入培育航服專業人才。

航服系主任徐郁茹說明，安全為空勤組員訓練中最重要一環，為維護旅客安全與公司資產，所有航空訓練中心，必會建置包括機艙門訓練器，救生滑梯與滅火設備等，充分訓練空服員安全意識、技能與隨機應變能力。萬能科大本著航空城大學的教育理念，斥資千萬完成全國第一間客艙安全訓練教室。

徐郁茹強調，空中巴士A320系列為目前最受國內外航空公司喜愛的機型，也是歷史上銷量最高的客機。故選用A320的模擬艙門，無論空勤訓練或地勤人員接送機訓練，都可強化學生的實務操作及競爭力。再搭配艙門的滑梯高約3.5公尺，單滑道、配備有護網與跳墊；另考量學生使用安全與環境友善，滅火訓練器使用電子式點火，利用氣壓感應滅火，學生可在安全、擬真環境中學習。

萬能科大校長莊暢表示，校方致力於航空城相關產業人才培養，除優質師資及專業課程，航服系一直堅持完善的教學設備，系上更聘請中日韓座艙長師資，培養學生在航空、運輸、貴賓室、免稅店與物流等各大企業實習，一畢業企業立即留任，達畢業即就業目標。現今航服系畢業生已成航空城附近雇主的最愛，許多學生畢業後即成為空服員或地勤人員，甚至獲得國際商用機師執照等。

莊暢強調，萬能科大重視產學連結、傾聽產業需求，為全國唯一與華航、長榮、星宇簽訂策略聯盟的大學，航空產業是景氣可見度高、國際認證度高的產業，學生除要有強烈服務熱忱和專業能力外，一定要有航空安全訓練的認證。故校方特別強調航空安全，建立一處全國最優質、最完整的實習場域，同學畢業後在航空城產業的國際就業競爭力，定能大幅提升。