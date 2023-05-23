男星賀軍翔憑藉花美男般的外貌跟精湛演技，主演過多部偶像劇，形象一直很優質，沒想到日前被資深狗仔葛斯齊爆料疑似黃湯下肚後，和酒店小姐三度喇舌，且手中握有證據，震驚演藝圈，時隔2天，賀軍翔透過律師做出回應，強調「未有踰矩行為」，並表示將採取下一步的法律行動。而賀軍翔執行經紀人也表示，已委任律師、發出聲明稿，後續不再回覆。

日前葛斯齊開直播點名結婚6年的賀軍翔替多年好友張勛傑慶生，疑似喝太多，與酒店妹三度喇舌，甚至動手嗆聲張勛傑：「你們這些沒錢的人就好好做事就對了！」，同時聲稱自己經過查證，手中握有錄音證據，直嗆：「賀軍翔挑戰我的話，我就把證據拿出來」，還透露是位於大直的招待所。

對此，賀軍翔透過律師列出兩點聲明，表明爆料並不屬實，強調「一、賀先生並未與任何第三人有踰矩行為，日前媒體之不實報導已嚴重影響賀先生和家人的生活及工作，對於媒體未先求證即予散布不實內容之作為，賀先生深表遺憾,，對於捕風捉影之事，賀先生不願過多回應造成社會資源之浪費。」

第二點則為，「賀先生已委託本所就其人格法益無端遭受侵害等情形進行相關法律程序，以正視聽，望勿再以訛傳訛，徒增困擾。」