兩岸情勢緊張，對於美國是否會將台灣納入「核保護傘」？外交部長吳釗燮22日證實，我們與有相同訴求的好朋友之間「有所溝通」，但討論內容不適合公開說明。對此，前海軍艦長黃征輝23日就表示，「核保護傘完全是一個假議題，完全沒有意義，完全是一個認知戰」，引發討論。

黃征輝23日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我聽到吳釗燮講這個話，就立刻想到了認知戰，認知戰就是兩個政府在玩說謊比賽，看誰說的謊能說動人民」，黃征輝認為，「吳釗燮說的這個保護傘，就會讓很多支持台獨的人，會有『美國已經在考慮，如果對岸武統，美國會使用核彈去攻擊中國大陸』的感覺，這是吳釗燮所傳達的思想，但碰到這東西，怎麼會知道真假呢？」

黃征輝更認為，「美國什麼時候會使用核武？難道北京發動武統，就立刻丟一個核彈過去嗎？怎麼可能」，黃征輝強調，核武會有嚇阻作用的時候是，第一個是「發射權、擁有權，是在我手上」；第二個是「生死關頭」，對方要我死的時候，我們要使用這個東西，保證你也死，雙方一起毀滅。黃征輝最後更說，「只要不符合這兩個情形，核保護傘完全是一個假議題，完全沒有意義，完全是一個認知戰」。