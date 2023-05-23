國際電子商貿巨頭亞馬遜（Amazon）突然宣布，將從7月17日起，停運亞馬遜中文官方網站「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。

路透社引述亞馬遜發言人表示，在Amazon.cn停運前，會與其賣家密切合作，確保順利過渡並繼續提供最佳的客戶體驗。另外，有意在中國以外的Amazon平台上進行銷售的賣家，可以繼續透過Amazon全球銷售網站出售產品。