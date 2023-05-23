由於雲量、水氣仍多，明（24）日西半部、花東地區有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨的機率。氣象局表示，目前位於鵝鑾鼻東南東方海面的颱風「瑪娃」，於今晚增強為強烈颱風，未來向西北方向前進，預估周日（28日）後會北轉，到時候根據北轉角度才能分析，短期內對台灣天氣無影響。
氣象局指出，明天西半部、花東地區有零星短暫陣雨，但下雨的時間跟雨量都不至太多，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨的機率；溫度方面，東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，北部、東半部白天高溫約26至28度，中南部高溫約28至31度，各地早晚低溫約21至23度。
氣象局說明，周四至周六（25日至27日）水氣相對少，僅東部及東南部仍有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，周五、周六轉偏東風，東北部也有零星短暫陣雨。
下周日至下周二（28日至30日）迎風面水氣稍增，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，下周一、下周二水氣漸增，大台北地區也有降雨機會。
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