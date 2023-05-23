今年4月至6月份實地辦理「112年度區公所災害防救業務評核」查核工作。（圖／新北消防局提供）

今年4月至6月份實地辦理「112年度區公所災害防救業務評核」查核工作。（圖／新北消防局提供）

新北市幅員廣大、地形複雜多元且人口稠密，又處於山腳斷層地震帶，平均每年受到3至4個颱風影響，每當遭遇颱風侵襲過境，由於瞬間暴雨集中洪水量大增，往往使得本市較容易有積淹水及坡地崩塌之情形發生，使新北市災害防救工作更顯其重要性。

市長侯友宜指出，市府相關局處及區公所防災團隊的共同努力與合作，本市近3年天災0死亡，為持續精進區公所各項防災整備應變作業，市府災害防救辦公室於今年4月至6月份實地辦理「112年度區公所災害防救業務評核」查核工作，期望能透過跨局處業務考核及經驗交流的方式，有效提升區公所災防能量、優化災害之整備應變及復原能力。

市長侯友宜強調，區公所是災害防救工作的第一線執行單位，平時更應做好防災相關準備，透過業務評核檢視區公所災害防救工作的現況、成效及災害應變措施，由市府各權責機關組成評核小組實地聯合訪視。評核分為書面資料審查及實地訪查2大類，防範災害發生之因子，如:「側溝全面清疏」及「雨水下水道清淤」以避免道路積淹水情形發生；「公園及行道樹巡檢維護」以保護用路人及車輛行駛安全；「病媒蚊防治作業」因時值夏季，以避免登革熱及茲卡病毒滋生；「民生物資點檢」以因應天然災害緊急救濟之物資發放等相關防災事項。本次業務評核共計203項重點指標，期望透過防災業務考核，讓區公所落實各項防救災機制，市府局處與區公所是一體共同協力合作，持續加強防救災整備工作，使災害發生時能做好各項應變作為。

消防局長李清安表示，市府災害防救辦公室及區公所以「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」的積極態度，面對各種天然災害的嚴峻考驗，不能心存僥倖，「防災，永遠要走在救災的前面」，進而降低災時損害及維護市民生命財產安全，打造「安居、安全、安心」的幸福城市。