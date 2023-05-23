世界華人工商婦女企管協會華藝分會今（23）日晚間在板橋希爾頓飯店舉行第3、4屆會長交接，同時捐贈1輛復康巴士予新北市政府，新北市副市長劉和然則代表新北市長侯友宜出席受贈；劉和然表示，感謝世華姊妹的愛心，讓復康巴士持續在街頭奔馳服務，每年服務基北北桃超過60萬人次。

華藝分會於2020年成立，23日在板橋以「乘風破浪、4如破竹」為主題，進行第3、4屆會長交接典禮，由劉和然頒發當選證書給新接任會長張芳瑜；張芳瑜表示，世華姊妹的精神就是默默行善、無私奉獻，姊妹都在各自的事業打拚，行有餘力，則回饋社會做公益，持續讓愛的能量擴散、轉動。

華藝分會創會長王玟玲表示，世界華人工商婦女企管協會於1994年在舊金山成立，組織分佈於全球，如今共有79個分會，其中總會、台北第一分會、南美分會及南加州分會等，曾於2013年聯合捐贈2輛復康巴士給新北市，其他縣市政府及國軍退除役官兵輔導委員會部分也捐贈共計10輛復康巴士及1輛救護車，另外還捐贈電動床及清寒補助等予弱勢民眾。

劉和然說，這次受贈的復康巴士是新北市第731輛，其中660輛都是民間團體及市民個人的愛心與付出，因逐年須汰換達一定使用年限的車輛，目前實際投入營運的復康巴士有545輛。

他指出，新北市每年編列3億多元營運費用，服務觸角擴及基北北桃，使行動不便的身障朋友和失能長輩，高達60多萬人次享有交通接送的便利，新北市感謝社會各界的愛心。