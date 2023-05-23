針對大溪區台七線復興路二段連結承恩路的捷徑道路標誌與標線爭議，桃園市交通局表示，考量該路段轉彎困難，為避免假日車流多巷道無法會車，故畫紅線並設假日禁停牌面，平日仍可路肩停車。（陳治文提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大溪區假日遊客多，近日民眾反映，復興路二段與承恩路間替代道路，路邊標誌指示「例假日禁止臨停」，應代表平日可停車，但民眾平日在此停車卻被開罰單，認為不符標誌立意。民代接獲通報協助反映，桃園市交通局回應，該路段轉彎困難故畫紅線，並設假日禁停牌面，平日仍可路肩停車。大溪警方則說，若相關情事屬實，將主動函發監理裁決機關撤銷相關罰單。

市議員陳治文指出，該路段附近有農場、小吃店與多家農莊餐廳及湳仔溝步道等，是在地居民與遊客的休憩熱點，尤其假日許多車輛會停在這條捷徑，導致車輛壅塞，市府便畫紅線並設假日禁止臨停標誌。

不過，陳治文提到，最近多位民眾平日在此停車卻收到罰單相當傻眼，民眾無奈直呼「矛盾的告示牌讓人白眼！」她便請遭罰民眾提出銷單申訴，同步要求警方加強同仁相關教育訓練，避免徒增民眾困擾。

對此，交通局說明，考量大溪承恩路左轉百吉隧道路段屬於U型彎道，轉彎困難，故於路口前巷道作為替代道路，為避免假日路肩停車，造成巷道無法會車，故於該巷道畫設紅線，並設置假日禁停牌面輔助說明，僅規範該路段為假日禁止停車路段，平日仍可在路肩停車。

大溪警方表示，此案將依舉發違規內容詳細檢視，若有相關情事屬實，將主動函發監理裁決機關撤銷罰單。警方也呼籲，行經此路段的遊客與用路人，於例假日應遵守禁止臨時停車規定，避免違規停車的車輛造成替代道路壅塞回堵。