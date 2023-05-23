桃園市大溪區假日遊客多，近日民眾反映，復興路二段與承恩路間替代道路，路邊標誌指示「例假日禁止臨停」，應代表平日可停車，但民眾平日在此停車卻被開罰單，認為不符標誌立意。民代接獲通報協助反映，桃園市交通局回應，該路段轉彎困難故畫紅線，並設假日禁停牌面，平日仍可路肩停車。大溪警方則說，若相關情事屬實，將主動函發監理裁決機關撤銷相關罰單。
市議員陳治文指出，該路段附近有農場、小吃店與多家農莊餐廳及湳仔溝步道等，是在地居民與遊客的休憩熱點，尤其假日許多車輛會停在這條捷徑，導致車輛壅塞，市府便畫紅線並設假日禁止臨停標誌。
不過，陳治文提到，最近多位民眾平日在此停車卻收到罰單相當傻眼，民眾無奈直呼「矛盾的告示牌讓人白眼！」她便請遭罰民眾提出銷單申訴，同步要求警方加強同仁相關教育訓練，避免徒增民眾困擾。
對此，交通局說明，考量大溪承恩路左轉百吉隧道路段屬於U型彎道，轉彎困難，故於路口前巷道作為替代道路，為避免假日路肩停車，造成巷道無法會車，故於該巷道畫設紅線，並設置假日禁停牌面輔助說明，僅規範該路段為假日禁止停車路段，平日仍可在路肩停車。
大溪警方表示，此案將依舉發違規內容詳細檢視，若有相關情事屬實，將主動函發監理裁決機關撤銷罰單。警方也呼籲，行經此路段的遊客與用路人，於例假日應遵守禁止臨時停車規定，避免違規停車的車輛造成替代道路壅塞回堵。
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