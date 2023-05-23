女星張柏芝出道不久便出演周星馳電影《喜劇之王》而爆紅，「星女郎」的身份讓她日後戲約不斷，星路備受看好，雖然近期作品數量不多，但喜愛在社群上分享生活大小事的她，屢屢曬出美照都獲得不少人的讚許。而微博上近期更流傳她14歲的嫩照，吸引不少網友朝聖。

先前「香港電影吧」在微博寫下：「14歲的張柏芝，天生美人。」並曝光多張她的14歲嫩照，雖然照片上有些歲月的痕跡，仍不掩蓋張柏芝的天生麗質，一頭飄逸的秀髮配上直面鏡頭的青澀甜笑，清純模樣讓不少網友夢回她剛出道時的時期，表示：「你的十四歲和我的十四歲好像都一樣，但仙女永遠和人不一樣，這也太美了。」紛紛留言大力誇讚。

此外，張柏芝雖然近期甚少有作品推出，但仍然活躍於綜藝上，昨(22日)為了宣傳自己參加的綜藝，在微博上曬出自己20幾歲時的舊照片，表示：「二十幾歲的時候，是有點輕功在身上。」而從曝光的畫面中可見，她身穿青澀學生服飾，雙腳離地，底下才出現幾縷白煙特效，逗趣畫面笑翻不少前來朝聖的粉絲，指出：「姐姐永遠年輕」、「曬出的舊照片夢回喜劇之王了。」

事實上，現年42歲的張柏芝，過往與男星謝霆鋒曾有過一段婚姻，目前已有3個小孩的她仍保持著深邃五官以及凹凸有致的身材，狀態保養相當好，一點也看不出已是3寶媽了。而近期活躍於綜藝上的她，更憑藉著《乘風破浪的姐姐2》人氣再度翻紅，是不少粉絲們心目中的「女神姐姐」。