澳洲東部一家餐廳的地板上冒出一條長達1.82公尺的世界第2毒毒蛇——東方褐蛇（Eastern brown snake），捕蛇人麥肯奇（Stuart McKenzie）在社群網路上發佈的影片中說，這條 「真的很大隻」，而且在人這麼多的地方出沒也很罕見。他還表示，這條蛇是他們在鄰近地區所看到的最大隻的東方褐蛇之一。

據《新聞週刊》（Newsweek）19日報導，麥肯奇上傳的影片可以看到捕蛇人在餐廳的地板上徘徊，尋找這條毒蛇。然而，牠躲藏的很好，到一隻鳥經過牠才現身。麥肯奇走近蛇，一個迅速的動作把它的尾巴抓了起來。這時，蛇的大小就變得最引人注目了。

東方褐蛇原產於澳洲，造成的蛇咬死亡人數比任何其他物種都要多。它們擁有世界上第2毒的毒液，可以在幾分鐘內使受害者的心臟、橫膈膜和肺部停擺。

會出現在市鎮周圍的東方褐蛇並不少見。牠們通常是被獵物引誘到人類所居住的地方，包括小型嚙齒類動物和蜥蜴。儘管影片剪接短短幾分鐘而已，但捕蛇人說這還是相當具有挑戰性，實際上花了大約半個小時才找到這隻蛇。

麥肯奇表示：「野鳥飛過來發現了這隻蛇。原本我以為這會讓我變得更難抓，但這些鳥實際上是把蛇給逼了出來。」隨後，這條東方棕蛇被放回了遠離人煙的灌木叢中，東方棕蛇通常不會攻擊人類，除非它感到被直接挑釁或受到威脅。該物種特別喜歡逃跑而不是攻擊。

在澳洲9月到4月蛇季比較容易看到這種蛇。這時天氣比較暖和，意味著這種冷血動物變得更加活躍。