一名女網友說她的婆婆前年退休後迷上做料理，不但在中秋節做200個蛋黃酥，去年端午節還寄給她100顆手工南部粽，她分給同事並告知婆婆評價很好，婆婆竟再寄出50顆肉粽，今年婆婆提前要她清空冰箱，讓她超崩潰；其他網友則說「好好珍惜」、「好懷念，現在想吃也吃不到了」。

該女網友在「匿名公社」發文，她的婆婆是標準的南部鄉下人，對自己勤儉，對孩子大方，她每年過年回家都被餵的很飽，婆婆前年退休後迷上做西點，日前中秋節一連烤了2百個蛋黃酥，直接把烤箱弄壞，沒想到去年婆婆參加廚藝媽媽班後，端午節時直接寄給原PO一整箱粽子。

該女網友發現箱子內的粽子共有100顆，婆婆說20顆要她拿給媽媽和同事，她後來跟婆婆說同事們稱讚粽子好吃，隔一星期，婆婆又寄給她50顆粽子，她最後在社團販售並把錢轉給婆婆；近日她接到婆婆電話，要她把冷凍庫清空放粽子，她崩潰說真的放不下了。

「重點是她去年包完喊腰痛喊一個月，我實在不想她這麼辛苦，雖然肉粽很好吃，但真的太多了啦」；其他網友留言「好棒的婆媳關係，甜蜜的負擔」、「超愛南部粽，可以預購嗎」、「婆婆好可愛，看要不要地方社團賣，應該消很快」、「好好珍惜」、「好懷念，現在想吃也吃不到了」、「我懷念奶奶包的，但再也吃不到了」、「為什麼妳的文字有畫面，有點溫暖，有點好笑，又有點無奈」、「你勸不了的，這是她的樂趣」。