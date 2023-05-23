前TVB女星溫裕紅出演過《刑事偵緝檔案III》、《巴不得媽媽...》、《仁心解碼II》等劇集，因演技出眾，是公認的金牌綠葉，不過現傳出她上禮拜已過世，享年54歲。

溫裕紅2005年曾罹患乳癌，不過她一直積極樂觀抗癌，接受化療並切除乳房控制病情，2020年她接受訪問時透露，身體情況已好轉，只需每年定期定期做身體檢查，同年她離開待了23年的老東家TVB，過著低調生活，外傳她歸隱田園，享受耕種之樂，不時也會和朋友相約爬山。

未料近年來溫裕紅癌症復發，這幾個月病情急速惡化，上週五19日病逝，享年54歲，生前信奉基督教的她，喪禮將於下個月中舉行。去年好友林建明曾分享與她的聚會照，當時溫裕紅戴上頭巾，消瘦不少，讓外界都好奇她的身體狀況，不過她回覆港媒表示想回歸普通生活，不想被打擾關注。

溫裕紅出道多年雖然都演配角，但紮實的演技讓觀眾留下深刻印象，而她經常在劇中飾演悲慘母親的角色，被封為「御用悲情媽媽」。2020年因為續約要減半薪，且還要簽附加條約，因此離開TVB淡出演藝圈。