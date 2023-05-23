廖家儀、張書偉一起飆客語。（民視提供）

藝人廖家儀在民視8點檔《市井豪門》中，3種語言國語、台語、客語切換自如，令人驚艷，近期還跟張書偉合體飆客語，她說張書偉是道地的新竹客家人，從小是外婆帶大的，所以如果她遇到不太會講的客語，就會請教他，大讚他是很棒的客語小老師。

廖家儀劇中一家人正為了幫謝京穎打扶養權官司燒腦，劇中兒子的爸爸張書偉也加入討論官司進度，過程中兩位客家人自然講起客語，讓一旁的演員蕭惠、張家瑋大讚，直呼想一起學。廖家儀笑說，他們兩個對完戲，工作人員還說好像在聽客語演講比賽，她很開心講客語有彼此，因為她是講四縣腔，而張書偉是四縣腔跟海陸腔都會，她只要講到音飄走變成「廣東腔」，張書偉還會提醒她。

身為新竹客家人的張書偉表示，爸媽都是道地客家人，所以從小就講客語長大，很開心可以在連續劇中講阿婆（外婆）熟悉的語言，但在切換台詞時，的確會需要想一下，畢竟戲劇中要了解情緒，還要記住台詞，他需要花很多功夫，不過他也透露，常常在不需要講客語的時候，很自然就會講起客語，鬧出笑話。