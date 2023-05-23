大陸國務院總理李強23日向中俄商務論壇致賀信表示，中方願與俄方進一步擴大經貿往來，推動合作量質並進。

根據央視新聞引述李強表示，大陸國家主席習近平3月對俄羅斯成功進行國事訪問，與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）共同擘畫雙邊關係新藍圖，他指本次論壇是落實兩國元首共識的重要舉措。

同時指出大陸願與包括俄羅斯在內的世界各國加強互利合作，建構開放型世界經濟，高質量共建「一帶一路」，為全球經濟注入更多確定性和發展動力。

李強23日又指出，中方願與俄方進一步擴大經貿往來，推動合作量質並進，「本次論壇為兩國工商界加強交流合作提供了良好平台。希望兩國企業家充分對接需求、深挖合作潛力，為兩國務實合作增添新內容新亮點新活力。」

而俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）23日飛抵上海，展開一連2天的訪華之旅。他在上海出席俄中商務論壇時表示，俄羅斯和大陸將通過本幣結算提高雙邊金融合作的獨立性，從而加強經濟主權。