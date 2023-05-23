澎湃新聞23日報導，河南安陽一名68歲物業清潔工中午躺在社區地下停車場甬道午睡休息時，被車輾壓身亡，駕駛人張海巨被控過失致人死亡。在被羈押366天之後，湯陰縣人民法院一審宣判，被告無罪。張海巨認為橫遭冤獄，23日已提出國家賠償聲請。

澎湃新聞報導，張海巨的辯護律師、北京富力律師事務所律師王豔濤表示，張海巨已於23日提交《國家賠償聲請書》至湯陰縣人民檢察院。

《聲請書》顯示，張海巨請求河南省湯陰縣人民檢察院依法向聲請人支付侵犯公民人身自由賠償金15萬9901.74元（人民幣，下同）；請求該院依法向聲請人支付精神損害撫慰金50萬元。

此外，張海巨請求該院在影響範圍內依法公開登報為聲請人消除影響，恢復名譽，賠禮道歉；依法對作出逮捕決定的檢察官、出庭的檢察官辦理冤假錯案啟動追責，將其違法違紀犯罪行為移送紀委監委立案調查。

他提供的另一份《接收張海巨聲請國家賠償案件材料清單》顯示，湯陰縣人民檢察院已接收前述材料。

澎湃新聞報導，此前，湯陰縣檢察院認為，2021年9月30日12時28分左右，被告張海巨駕駛小汽車進入湯陰縣某社區地下停車場時，因過於自信的疏忽大意，沒有對視線不好路況盡到提前觀察的義務，將躺在進入停車場甬道的被害人輾壓致死。檢察院認為，應當以過失致人死亡罪嫌追究張海巨的刑事責任。

同日，張海巨因涉嫌過失致人死亡罪被刑事拘留，於2021年10月14日被逮捕。

張海巨的哥哥稱，他開出事的車輛在事發現場放置了參照物，模擬了近百次，都難以看到參照物。他認為，進停車場上下坡有盲區，此事是意外，不應該追究張海巨的刑事責任。

2022年4月11日，該案一審在湯陰縣人民法院開庭審理，2022年10月20日，法院作出一審判決。法院認為，被告張海巨駕駛機動車行駛至地下停車場入口甬道時，致躺臥的被害人死亡，不存在主觀上的故意或過失，其行為不符合犯罪的構成要件，不構成犯罪，公訴機關的指控不能成立。

法院認為，張海巨的行為雖不構成犯罪，但其駕駛車輛造成被害人死亡，其行為與損害結果之間具有因果關係，符合民事侵權行為的構成要件，應承擔相應的民事賠償責任。因此作出刑事附帶民事判決，判決張海巨無罪。

張海巨在《國家賠償聲請書》指出，聲請人2021年9月30日被湯陰縣公安局刑事拘留，湯陰縣人民檢察院於2021年10月14日對聲請人張海巨批准逮捕，後於2021年11月19日起訴指控聲請人張海巨以過於自信的疏忽大意，沒有對視線不好的路況盡到提前觀察的義務將躺在進入停車場甬道的被害人張某青輾壓致死，以張海巨的行為構成過失致人死亡罪，觸犯了大陸《刑法》規定為由，向湯陰縣人民法院起訴聲請人張海巨。2022年10月20日，湯陰縣人民法院作出刑事附帶民事判決書，判決張海巨無罪。

鑒於以上案件認定，依據大陸《國家賠償法》第17條「行使偵查、檢察、審判職權的機關以及看守所、監獄管理機關及其工作人員在行使職權時有下列侵犯人身權情形之一的，受害人有取得賠償的權利：（二）對公民採取逮捕措施後，決定撤銷案件、不起訴或者判決宣告無罪終止追究刑事責任」的規定，聲請人有權取得賠償的權利。

張海巨《國家賠償聲請書》顯示，聲請人從2021年9月30日被刑事拘留，湯陰縣人民檢察院2021年10月14日對聲請人張海巨批准逮捕，再到2022年9月30日聲請人張海巨被湯陰縣人民法院變更強制措施從看守所釋放，累計侵犯人身自由366天。該案具體賠償請求及項目，包括侵犯公民人身自由的賠償金15萬9901.74元，精神損害撫慰金50萬元。