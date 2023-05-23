桃園市龍潭警分局執行「路口未停讓行人執法專案」，統計至5月21日已取締相關違規1197件，通報交通單位不合理道路工程改善8處。警方表示，民眾騎乘機車或駕駛車輛，看見「停」的標字應減速停車，觀察左右來車才能通過。

龍潭警分局今前往傳統市場鄰近路口，提醒民眾注意「停」標字的存在，當民眾在路上看到停等標字時，依道路交通標誌標線號誌設置規則，在此處須停車觀察幹線道車流及行人，直到認為安全時才能再開，通常會在交岔道路路口的支線道。另外交岔路口看到「停車再開」標誌或「閃光紅燈」號誌的話，也一樣要停車觀察再通過。

龍潭警分局統計，執行路口未停讓行人執法專案，統計至5月21日已取締相關違規1197件，通報交通單位不合理道路工程改善8處；此外行人闖紅燈、任意穿越馬路也加入這次專案取締重點，呼籲民眾可別認為走路就像吃了無敵星星，還是要遵守交通規則。

此外，5月22日起至6月5日配合警政署執行「行人高發事故路口精緻執法」專案，分析經常發生行人事故的熱點加強執法，龍潭區「中正路與北龍路口」、「中正路與五福街口」、「中正路與華南路口」、「北龍路與公園路口」、「北龍路與龍元路口」等5個路口，都將持續加強交通執法力度，全力維護道路上的秩序和安全。