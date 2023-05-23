怎麼又是她！殯儀館「借錢姊」轉戰高雄長庚醫院，借錢姊遭人目擊向醫院看病的阿嬤借300元，但因為阿嬤身上只有千元大鈔無法借出，借錢姊竟然開口表示「可以幫忙拿去換錢」，還好一旁的其他看病民眾趕緊勸阻阿嬤，才沒讓借錢姊得逞；對此，目擊的女網友怒罵「長得好手好腳要這樣行騙！來欺騙看病的老人真的很爛！」。

一名女子在臉書社團「爆料公社」發文，她表示有位女子固定在高雄長庚醫院裡向老人借300元，她目擊1位阿嬤原本好心要借她錢，但因為身上只有1000元大鈔沒零錢，這名女子竟然向阿嬤說，可以拿1000元去幫忙換，所幸，身旁的人趕緊勸說，才沒被這名女子得逞。

面對這樣「長的好手好腳」的行騙，呼籲網友「要跟家裡的長輩說一下，如果遇到這種陌生人要借錢什麼的一律說沒有！」，並覺得這名女子欺騙看病老人的錢「真的很爛！」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「這些好手好腳的人不去工作賺錢，只知好吃懶做，跟詐騙集團一樣」、「是那位上過新聞借兩百的小姐嗎？不過借三百是漲價還是不同人？」、「殯儀館借錢姐」、「通知醫院內的警衛，請他們處理」、「一天借五個，比一般上班族一個月薪水還高」、「怎麼又是她，抓了又放放了又抓，難道就沒有法律治的了這種人嗎」。