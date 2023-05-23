桃園市蘆竹區一名78歲葉姓老婦，22日下午出門買菜後遲遲沒回家，家人聯繫不上，四處也遍尋不著，急忙報警求助。大園警方獲報後結合守望相助巡守隊人員一同冒雨協尋，順利在路上找到迷路的老婦，隨即聯繫家人前來帶回。

大園警方表示，葉姓男子昨晚7時許，神情慌張跑進五權里長辦公室求助，稱其母親下午出門買菜，但過了3小時直到晚餐時間都沒有回家，由於母親有輕微失智情形，且沒帶手機無法聯繫，家人們找遍住家附近都一無所獲，擔心母親的安危，不知該如何是好。

埔心派出所長潘致融當時剛好在里長辦公室拜訪，得知葉婦狀況後，隨即與線上巡邏員警在五權里一帶加強搜尋，里長游振輝也通知守望相助巡守隊隊員一同協尋。

警方在大雨中來回搜尋將近2小時，總算在中正東路三段343號前，發現一名老婦提著購物袋在分隔島上行走，經上前關懷詢問，確認她就是迷路的葉姓老婦，隨即將她載回里長辦公室，並通知兒子前來接人。

葉婦向警方表示，她原本是想到住家樓下的菜攤買菜，但突然想到要買拜拜用的東西，於是前往香舖採買，但返家途中卻不小心迷失方向，幸好有警方協助，讓她能夠順利返家。員警也建議葉婦兒子，將其母親帶至分局偵查隊製作指紋建檔，以利未來有協尋需求時，能即時身分辨識。