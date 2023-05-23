英國王室的哈利王子(Prince Harry)在2020年退出皇室成員一職後，這意味著他無法再獲得之前的安全保障。星期二，倫敦高等法院駁回了哈利請求自己付款聘警察當保鑣的想法。

BBC報導，上星期倫敦舉行的為期一天的法庭聽證會，討論哈利是否可以在返回英國期間，以王室成員的身分自費聘警察當安全人員。

他的律師表示「薩塞克斯公爵(Duke of Sussex)和公爵夫人，捲入了紐約狗仔隊近乎災難性的汽車追逐。….雖然他已退出王室成員這個職位，但身分上就是王室成員」。

哈利的律師認為英國法律允許為「特別警察服務付費」，因此「為警務付費並不違背公共利益，也不損害公眾對警察的信心。」

英國內政部則表示「堅定反對允許富人購買警察安全服務」。此案所討論的警方保護，類型可能意味著「專家作為保鏢」，與為足球比賽期間，付費提供額外警務服務的類型大大不同。

警察局的一名律師也表示，「只因為私人付費，就讓警察執行多餘的勤務，面臨額多的危險，這是不合理的。」