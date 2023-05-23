民進黨立委陳歐珀因被指控與im.B金融詐騙案主嫌曾國緯熟識，競選辦公室、保母車都與詐團密切相關，於日前自行退選，但相關爆料仍在延燒。前立委郭正亮指出，這起詐騙案恐怕大到宜蘭很多人都知道內情，陳歐珀是因為基層已經明確表態不會支持才「被迫退選」，否則政治人物通常會用選舉證明自己清白。

陳歐珀因牽扯進im.B詐騙集團，遭宜蘭縣議會民進黨黨團要求說明清楚，不久後陳歐珀就宣布退選；但相關爆料仍持續延燒，國民黨立委王鴻薇 22 日公布一份與im.B主嫌曾國緯、張淑芬同桌餐敘的名單，時任總統府祕書長蘇嘉全、時任警政署長陳家欽都在列。

郭正亮今( 23 日)在政論節目《少康戰情室》指出，王鴻薇所公布的餐敘名單，實際上是由前國票董座洪三雄夫妻具名邀請蘇嘉全等人，而蘇嘉全是主導還是單純受邀，這還無從知曉。另據《鏡週刊》報導，洪三雄夫妻透過他人引薦而認識詐團主嫌曾國緯，曾國緯為騙得人脈，與洪三雄一起公益贊助紙風車劇團，藉此博取好名聲，也因此順勢認識更多名人、拓展人脈圈。

對於綠委牽連詐騙案，郭正亮指出，政治人物被指控涉嫌黑金等問題，應該會都會競選到底，像是被控貪汙的宜蘭縣長林姿妙和立委蘇治芬，選到底都是一樣能夠當選。

「不是被指控就要退選」，郭正亮直言，應該問的是陳歐珀為什麼不敢選下去；他也分析，此案應該是已經大到宜蘭縣很多人都知道，因為其中一個牽線的人，就是宜蘭縣不動產仲介經紀商業同業公會的理事長陳振坤。

郭正亮解釋，先前高鐵延伸到宜蘭，宜蘭市的一場破土典禮，綠營政治人物江聰淵、陳歐珀、游錫堃都在現場，恐怕很多人都認識這些相關的人。

郭正亮認為，就是因為下面很多人都表態不會支持，所以陳歐珀才「被迫退選」，不然一般政治人物被指控，都會用選舉來證明自己的清白。

郭正亮也提到，其實im.B的詐騙案早在去年地方選舉就已經鬧開，但當時政府沒有處理，才會演變到現在這個局面。