口罩令鬆綁後，如今疫情再起，口罩大廠CSD中衛行銷經理周令怡23日建議，若想避開這陣流行期，不妨戴上口罩「自主性保護」，特別是公共交通工具、密閉場所，還是要戴口罩，至少可維持到5月底。因考量到天氣逐漸轉熱，中衛近期主推輕薄透氣、時尚有型的Simply White 3D白色口罩，讓消費者在炎熱的五月天，口罩戴得更舒適。

周令怡預估接下來7、8月夏季悶熱，有不少消費者會忍不住想暫時解放一下，不戴口罩。不過，等到秋冬季來臨時，在流感、空污及天冷，需要保暖等因素交相影響下，口罩將再度進入銷售旺季。

今年4月，中衛帶著百款口罩，及新開發的多功能棉片等精選醫材，赴日參加盛大的「東京國際禮品及家居品展」，引來當地媒體深入訪問；同時也吸引不少買家注意，詢問度高。目前中衛與數家潛力客戶持續密切商談中，有些已進行至報價階段，可謂成果豐碩。

周令怡補充說，中衛自2020年10月起，開始外銷彩色口罩到日本，疫情前，日本人就習慣日常配戴口罩，就算口罩法令鬆綁後，口罩市場還是有一定的需求，因此，公司的口罩仍將持續經營日本市場。