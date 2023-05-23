2023年新一代設計展「金點新秀設計獎」日前於南港展覽館二館辦理頒獎典禮，共有來自全台55校、121系超過5000件作品參賽。桃園市中原大學室內設計系學生賴易平、王楨的作品「打開遺忘之丘」以獨特眼光探討觀音山蓄水池古蹟結合寶藏巖藝文聚落再利用的方式，獲頒金點新秀空間設計類「年度最佳設計獎」並得到獎金10萬元。

經濟部與教育部共同指導、經濟部工業局主辦的金點新秀設計獎，為全台規模最大的設計新秀畢業聯展「新一代設計展」重點獎項，每年遴選各校優秀作品。中原室設系今年不僅獲得最受矚目的「年度最佳設計獎」，更有賴羿均及柯凱育作品「依海之境」、王宣茹及蘇俊璋作品「植光聚所」雙雙獲得「新秀設計獎」，後者更同時獲得沐水空間設計特別獎，優異成績受到矚目。

中原大學表示，獲得空間設計類年度最佳設計獎的作品「打開遺忘之丘」，是以台北市的觀音山蓄水池為設計基地，賴易平、王楨以自由及創意打開城市中塵封已久的蓄水池，打造成為藝術家展覽的平台，並結合寶藏巖藝文聚落進行古蹟的拓展再利用。

王宣茹及蘇俊璋作品「植光聚所」以新竹海軍第六燃料場為基地，要讓歷史建築「大煙囪」成為居民對故鄉新意象。（中原大學提供／蔡明亘桃園傳真）

中原室設「植光聚所」獲得金點新秀設計獎及沐水空間設計特別獎。（中原大學提供／蔡明亘桃園傳真）

「植光聚所」則選定新竹海軍第六燃料場為基地，將這個被時代遺忘的工廠遺跡，轉化為永續書店的知識能量。王宣茹及蘇俊璋以永續建築的節能技巧，注入陽光、空氣、水打造都市森林，透過藝文廣場開啟世代對話、引入人潮，讓新竹歷史建築「大煙囪」重新成為當地居民對故鄉的意象。

中原室設「依海之境」獲得金點新秀設計獎肯定。（中原大學提供／蔡明亘桃園傳真）

賴羿均及柯凱育的作品「依海之境」，是觀察馬祖大浦聚落的傳統石頭屋，由於無人居住缺乏維護，這些傳統建築正逐漸損壞消失。學生盼藉承租方式讓空間被使用，藉此維護石頭屋，同時以新理性主義的建築姿態，讓被遺忘的老漁村在不破壞傳統聚落脈絡下，呈現新的空間樣貌。

室設系主任陳歷渝表示，中原大學是全台第一個成立室內設計學系的大學，1985年創立的中原室設系，30多年來陸續首辦室內設計研究所、碩士在職專班，完整的學程規畫為台灣室內設計產業培育無數人才，不僅在專業領域成果斐然，參與國內外競賽得獎更是豐碩。此外，中原室設也致力培育「具關懷心、愛動腦想、能動手做、有世界觀」的設計人，在大學社會責任及永續發展SDGs的推動上不遺餘力。