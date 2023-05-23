素有全台最硬賽道稱號的馬祖馬拉松於5月23日下午2時30分開始報名。（王揚傑攝）

連江縣長王忠銘、立委陳雪生、議長張永江今（23日）下午拜會體育署長鄭世忠，向中央爭取1.8億元體育建設經費，鄭世忠則允諾，全力支持馬祖建設。

王忠銘表示，拜會體育署長，替馬祖鄉親爭取3項體育建設經費，包含北竿運動場整修（經費約300萬）、東引游泳池興建計畫（經費約1.6億）、東引運動公園大燈改善（320萬）。

此外，素有全台最硬賽道稱號的馬祖馬拉松於5月23日下午2時30分開始報名，賽事將於11月4日在南竿福澳運動場正式起跑，除了以高強度賽道著稱外，路線規劃包含了南竿最具指標的特色景致，其中最必收的即是一年僅為馬祖馬拉松開放一天的南北坑道。

縣府表示，每位選手完賽後人手皆可獲得一瓶的馬祖高梁紀念酒已是基本配備，全馬男女冠軍更可獲得選手本身體重等重的馬祖高梁酒；同時賽事獎勵累計金額更為跑者間的重要指標來到50萬總獎金，這場結合戰地風光與馬祖美食的賽事，每年僅限1500位選手參賽報名。

今年主辦單位更邀請專業跑者中被譽為長跑情侶的陳秉豐和張芷瑄擔任活動代言人，由他們二位各自針對男女跑者給出最佳的參賽攻略，相信絕對能為選手們大大提升戰力；融合在地一切最美風情的馬祖馬拉松，定將再次成為全台最搶手的旅跑賽事。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！