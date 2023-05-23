「粽夏團圓」選用18種食材，可吃到鮑魚、干貝、魷魚乾、膽肝獅子頭、鴨賞等豐盛內餡。（宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供）

迎接疫情降級後的第一個端午節，知名飯店紛紛推出風味粽搶攻節慶商機，標榜送禮自食兩相宜。宜蘭力麗威斯汀度假酒店顛覆以往傳統肉粽型態，推出「粽夏團圓」端午禮袋，1顆粽子直達1.2公斤，堪稱「King Size」巨粽。JR東日本大飯店台北則推出「2023凱華鮑粽情意禮盒」，將傳統北部粽和客家粿粽集結在禮盒中，打造台、客雙重美味。5月25日前預購付款，可享85折優惠。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店以「重磅」登場的「粽夏團圓」迎接即將到來的端午節，「粽夏團圓」足重1.2公斤，可供4至6人共享，份量飽足。業者透露：「因端午為傳統一家團聚共度的節日，故在產品設計上，不以傳統肉粽形式呈現，以象徵闔家幸福的圓滿為概念延伸。」

這款端午粽不只體型巨大，用料更是豐富，選用宜蘭當地的五結糯米，添加原住民小米、紅藜麥，光澤佳、甜味明顯，搭配員山鴨賞、壯圍花生、南澳段木香菇、大甲芋頭、台灣豬五花及排骨酥、主廚特製膽肝獅子頭、鮑魚、鹹鴨蛋、貝柱、板栗、魷魚、海參、蹄筋等多達18種好料，增添豐富滋味。鮑魚、香菇及干貝，浸泡後蒸熟，味道直達米心，粽體本身仍維持粒粒分明的Q彈口感；豬蹄筋以獨門秘製滷汁慢煨，主廚團隊用令人懷念的古早美味，呈現海陸交融的鮮甜豐美，最後以胡椒提味，獻上全新的端午饗宴。「粽夏團圓」預購日至6月5日止，售價1580元。

「2023凱華鮑粽情意禮盒」5月25日前預購付款，享85折早鳥優惠。（JR東日本大飯店台北提供）

「松露鮑魚臘味粽」以精選的九孔鮑和雲林快樂豬肉為主食材

特製的松露醬更增添粽子獨特風味。（JR東日本大飯店台北提供）

JR東日本大飯店台北推出全新「2023凱華鮑粽情意禮盒」，禮盒含3顆「松露鮑魚臘味粽」和2顆「情意粿真粽」，可品嚐到台、客雙重美味。當中的「松露鮑魚臘味粽」吃得到彈牙鮮嫩的九孔鮑魚和雲林快樂豬、特選臘腸、臘肉、爆香過的開陽、香菇、栗子、紅蔥等食材，食材天然油脂自然透入晶透的長糯米，特製的松露醬更增添粽子獨特風味。

另一款客家風味的「情意粿真粽」，製程繁複，以Q彈的粿皮包覆九孔鮑魚、快樂五花豬肉、乾干貝、香菇、蝦皮和蘿蔔乾等豐富內餡，每一口都帶著些微油香卻不油膩，料豐味美。

「2023凱華鮑粽情意禮盒」售價1680元，附贈飯店時尚保冷袋，5月25日前預購付款，享85折早鳥優惠；單筆購買20盒以上可享台灣本島單點免運費。