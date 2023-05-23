為期兩天的Intel Vision活動將於24日在台北登場，英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）將親自現身演講。他今天現身台北辦公室接受媒體採訪，對於英特爾4年推進5個世代製程具有信心。

英特爾舉辦的Intel Vision今年邁入第2年，這是一場針對客戶和合作夥伴端高階主管、經理的邀請制論壇及活動，主題涵蓋從雲端到邊緣、軟體解決方案、安全、供應鏈的韌性和創新的未來。

季辛格22日來台，預計25日親自出席活動演講，並於當天離台；這是他接任英特爾執行長以來第4度訪台。

季辛格先前曾喊話英特爾4年將推進5個世代製程，並超車台積電。由於英特爾今年預計投資200億美元，少於台積電資本支出320億至360億美元，資深半導體產業評論家陸行之因而對英特爾能否超車台積電持懷疑態度。

季辛格除了對4年推進5個世代製程具有信心，在人工智慧（AI）方面的發展，他認為英特爾需要幾年時間，應該可以追上輝達（NVIDIA）在高階AI相關的進展，英特爾在高效能運算（HPC）則具有高度優勢。

針對產業景氣，季辛格認為目前仍有許多負面因素，如歐洲仍有戰事，美國也處於通膨環境，可能還有幾季情況不佳，不過下半年應可看到一些成長，除傳統下半年會比上半年旺，個人電腦市場庫存修正也將告一段落。