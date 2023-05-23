近日有餐飲業者推出大王具足蟲料理，引發網路上熱烈討論，許多民眾都想嚐鮮，好奇大王具足蟲料理的滋味究竟如何？對此，小兒科醫師林智葳提醒，若是對蝦蟹等甲殼類過敏者，食用大王具足蟲料理要特別當心，有可能會引發過敏，輕微的症狀會出現短暫的過敏性蕁麻疹，嚴重時嘴唇、眼皮浮腫，若沒即時治療，恐怕會爆發過敏性休克。

林智葳今（23）日晚間在臉書粉專《醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師》發文指出，具足蟲屬於深海甲殼類生物，這類甲殼類水產品通常含有容易引起過敏反應的組胺酸，經過細菌和酵素反應後，可產生組織胺，以及原肌球蛋白（tropomyosin），若本身容易對蝦蟹過敏的人，食用前一定要特別當心。

林智葳進一步說明，若是輕微的過敏症狀，可能僅有短暫的過敏性蕁麻疹，能藉由冰敷和抗組織胺藥物改善不適；但若是嚴重的過敏反應，通常使人嘴唇、眼皮浮腫，胸口悶痛喘不過氣，若未即時治療，恐怕會有休克的風險，也就是俗稱的「過敏性休克」。

根據《三立新聞網》報導，自然老師黃邦指出，大王具足蟲又名道氏深水蝨、道氏深水虱，親戚是海邊常見的「海蟑螂」，主要分布於日本本州以南附近的深海，被日本人當作可食用的甲殼類動物，味道近似蝦子、螃蟹，營養價值主要為蛋白質，也和其他海鮮一樣有微量元素，不過可食用的肉不太多，內臟的味道特別苦，通常不會入口。