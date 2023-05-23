YouBike系統遭網路攻擊，經微笑單車公司清查有4萬593筆會員騎乘資料外洩，新北市交通局接獲通報第一時間已派員前往微笑單車公司進行行政稽查，並要求進行災害損害控管，針對會員資料保管保存應全面加強，並通報行政院數位發展部協助。

新北市政府交通局綜規科長吳政諺表示，5月22日已再度派員要求微笑持續追蹤及回報事件有無擴大，並盡速全面清查系統是否還有漏洞，並限期微笑單車公司於5月26日前提出改善報告，並針對受影響會員部分研擬補償措施，除持續了解事件發展及調查結果，如經調查事件有人員疏失責任，將依個資法與契約規定辦理裁罰。

交通局提醒民眾若收到不明的來電、EMAIL或簡訊要求匯款或轉帳，請不要開啟或點擊網址連結，或配合操作帳戶、ATM、手機按鍵等；若有欠費，請勿匯款，請至車機、車柱或微笑服務中心辦理繳納；另外民眾若有遭受損失，請保留事證提供微笑單車公司或交通局予以協助。

微笑單車客服電話：YouBike1.0（24小時）02-8978-5522及YouBike 2.0（24小時）02-8979-1122。