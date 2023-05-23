為維護行人交通安全，桃園市中壢警分局執行「行人高發事故路口精緻執法」，於轄內易發生行人交通事故的21處易肇事路口，規畫取締「汽、機車不禮讓行人」專案勤務，盼能減少事故，保障民眾生命財產安全。

中壢警分局詳列轄內21處易肇事路口，包括中央西路與中豐路口、延平路與中美路口、中央東路與延平路口、九和一街與恩德街口、中央西路與新生路口、中美路與新生路口、延平路與中正路口、中山路與明德路口、民族路與正光街口、民族路與廣明路口。

以及中山路與新明路口、環西路與志廣路口、環西路與中正路口、中山東路與日新路口、中華路與育樂路口、普義路與溪州街口、龍東路與龍文三街口、晉元路與華勛街口、中華路與福德路口、中華路與文化二路口、中華路與復華街口。

中壢警方提醒，汽、機車行經路口不停讓行人、行經非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開、人行道違規停車與違規臨時停車、道路障礙等皆易發生行人事故 ，中壢警方從5月22日起至6月5日止，展開為期2周的高密度執法取締，以維行人交通安全。

中壢警方表示，盼藉強力執法手段，提升汽、機車禮讓行人的守法觀念，以維護道路交通安全，降低行人交通事故發生率，呼籲駕駛人配合遵守交通法規，避免影響他人交通安全又損自己荷包。