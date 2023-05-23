每年的5月23日是世界烏龜日，今年主題為「我愛烏龜！」，鼓勵每個人擁抱他們內心的烏龜，其意義在於保護所有種類的海龜和陸龜，並提高大眾的保育意識。新北市政府動保處日前於五股區救援1隻疑似車禍的斑龜，因龜殼破裂，帶回毛寶貝醫療中心醫療，經治療後已恢復原放，動保處表示，去年接獲約216件烏龜救援，若市民若發現烏龜需要救援時，可立即撥打24小時專線（02－29596353）通報動保處派員協助。

龜甲是烏龜身體的重要保護，一旦受傷，對烏龜是很大的威脅，車禍是常見龜甲破裂原因，經修補後，大部分龜甲能長回來，但是需要數個月不等的時間，期間要避免再發生意外傷害。五股救援的疑似車禍斑龜，是靠外力支撐加固方式修補龜甲，以保護身體免於受到威脅。

新北市環山臨海景觀豐富，共有5種原生龜，分別為斑龜、中華鱉、金龜、食蛇龜及柴棺龜，其中以斑龜較為常見，柴棺龜與食蛇龜為瀕臨絕種野生動物。希望藉由世界烏龜日，喚起民眾對於原生龜種的重視以及保護自然環境的重要性，在關心生命之餘，也別忘了「自然生態法則」，以不餵食、不干擾、不接觸為原則，以免破壞生態平衡。

近年來飼養寵物的人口逐漸變多，許多市場流通的寵物龜成體大小與幼體落差巨大，請民眾在飼養寵物前務必先查好資料，勿因體型超過預期便隨意放生寵物烏龜，此舉恐造成原生龜的棲地破壞與食源干擾。民眾所飼養的寵物龜，若任意丟棄行為經查證屬實，致有破壞生態系之虞者，可依違反動保法第5條第3項棄養規定，依同法第29條第1項第1款最高裁罰15萬元。

新北市動保處表示，為讓新手飼主快速上手，鳥、兔、蛇、龜、鼠基礎飼養指引已公布在動保處官網，民眾在飼養寵物前應做足功課，有無能力飼養牠一輩子，留意溫度急遽變化、運輸、進入新環境等是否會造成緊迫，當發現寵物食慾不振時，就要趕快帶至專科動物醫院檢查身體狀況，並定期帶動物至動物醫院做健康檢查，給寵物安全、無憂舒適的家。