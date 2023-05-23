七大工業國集團（G7）20日發布廣島峰會聯合聲明，在對中國的態度上達成共識，無意與中國脫鉤，但必須去風險，把供應鏈多元化，避免過度仰賴中國。前立委郭正亮22日在《全球大視野》節目強調，這次G7又在喊PGII（全球基礎設施和投資夥伴關係）的空話，喊了1年卻連一個案子都沒發生，沒有實事求是怎麼領導世界？G7從過去佔全世界GDP約60％，到2020年變成42％，估計2028年會跌破40％，這個趨勢就是因為中國崛起。

「老實說，培養抵禦經濟脅迫的能力，搞不好包括你美國在內！」郭正亮表示，日本現在被迫跟進美國對中國發動的半導體制裁，這不是脅迫嗎？所謂Chip4聯盟，這不是脅迫嗎？像美光，現在中國要出手制裁，美國跟韓國講說，三星不可以去補那個缺口，這不也是脅迫嗎？

郭正亮提到，事實上美國意指的脅迫，是針對澳大利亞跟立陶宛，這個跟歐洲沒有關係，歐洲人認為那就是你們的外交衝突，關我什麼事，我幹嘛去幫立陶宛出這個頭？而且立陶宛自己問題也很多，歐洲人才不會把立陶宛當成是歐洲的代表。

「講白了，這次的G7，有的是廢話、空話，比方說，又在講他的PGII（全球基礎設施和投資夥伴關係）了！」郭正亮指出，這已經講了快1年了，連一個案子都還沒有發生。所以這個G7公報給人的感覺就是，虛張聲勢的成分很大。可是悲哀的是，與會的都是這個世界上，除了中國之外最重要的國家。這是這個世界的悲哀，就是沒有實事求是看到目前的狀況，使用左右為難的語言，也沒有什麼明確性，那這樣怎麼領導世界？

郭正亮強調，事實上這也不是世界，1999到2010年，G7不斷地在邀請中國參加，中國就是不要參加。因為中國大陸認為這個又不是國際法，也不是國際組織，這個叫幫派組織吧？就是美國主導，弄了7個國家進來，那你做的決議憑什麼世界要遵守？所以現在G7對聯合國及其他重要國際組織的影響，已經愈來愈小了。以前在中國還沒崛起之前，對美國主導的資本主義秩序，還有主導性。

「我有看一些統計數字。」郭正亮直言，G7從1980到2010年佔全世界GDP都還有60％，到了2020年變成42％，這個當然就是因為中國崛起。有人估計到了2028年，大概就會跌破40％。所以現在真的要去達成世界共識，恐怕是G20，而不是G7，因為太偏了。從歷史看，這7個國家除了加拿大，都是八國聯軍的成員，加拿大也有派兵，只是在英國軍隊裡面，「所以你怎麼可能服人呢？」