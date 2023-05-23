兩岸情勢緊張，對於美國是否會將台灣納入「核保護傘」？外交部長吳釗燮22日證實，我們與有相同訴求的好朋友之間「有所溝通」，但討論內容不適合公開說明。對此，前立委郭正亮23日就表示，「這個核保護傘通常都是在盟友才有可能，或是有共同防禦條約」，引發討論。

美國國際政治學者米爾斯海默日前接受媒體訪問，主張台灣與美國密切合作，讓美國的核保護傘牢牢地保護台灣，才符合台灣的利益。美國國會議員日前提出台灣防衛相關提案，其中也包括要求美國政府評估使用核武嚇阻共軍侵台。

吳釗燮22日赴立法院外交國防委員會，就「俄烏戰爭爆發迄今台歐關係發展挑戰與契機」報告並備詢，對於我國是否能爭取美國將台灣納入核子保護傘？是否已經向美方提出這樣的訴求？吳釗燮表示，這個問題的確非常重要。他說，我國之前政策是不發展核武、不儲存核武、也不使用核武，立場非常明確。

吳釗燮也提及，因此任何國家用核武威脅台灣，這都是不能接受的事情。也因為如此，有些其他「有相同訴求的好朋友」，跟我們之間也有所溝通。至於台美之間是否就此議題做討論，「不適合我們在這裡做說明」。

對此，郭正亮23日在政論節目《少康戰情室》中表示，「這個核保護傘通常都是在盟友才有可能，或是有共同防禦條約，比如說北約就是集體安全，所以俄羅斯對歐洲打核彈，那美國就直接在德國、義大利、比利時就裝核基地了」，郭正亮最後更說，「所以我真的不知道吳釗燮在講什麼，美國一定要跟你有共同防禦條約，比如說日本韓國，或是像北約這種東西」。