駕駛行駛在總統府前的凱達格蘭大道，準備右轉時，右側路邊一名短褲女子突然向前「躺在車頭前」，所幸駕駛急煞，女子躺了數秒了就起身離開。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

一名駕駛日前行駛在總統府前的凱達格蘭大道，在路口準備右轉時，右側路邊一名短褲女子突然向前倒下「躺在車頭前」，所幸駕駛急煞，女子躺了數秒了就起身離開，疑似為碰瓷；畫面曝光網友笑說「車太帥腿軟」、「還好有行車紀錄器，不然可能會多一條肇事逃逸」、「大姨媽剛來，暈倒」。

臉書「爆料公社二社」曝光影片，該輛車當時行駛在凱達格蘭大道準備右轉至公園路時，路旁一名穿著短褲的纖瘦女子突然做出一個箭步病倒在轎車前，整個人躺在前方馬路上，所幸駕駛及時剎車，才未輾過女子，而女子倒地後數秒就自行起身離開，駕駛才接著駛離。

駕駛行駛在總統府前的凱達格蘭大道，準備右轉時，右側路邊一名短褲女子突然向前「躺在車頭前」，所幸駕駛急煞，女子躺了數秒了就起身離開。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

女子當時站在路邊，疑似見到轎車靠近，突然上前「躺在」車頭前，做出碰瓷行為，原PO事後公開行車紀錄器，發文問「請問這是假車禍碰瓷嗎？ 還是天氣太熱昏倒了？」事發在19日下午4點半，女子的行為在網路上掀起討論。

其他網友留言「黃金右腳：假動作就是要假點兒嘛」、「大姨媽剛來，暈倒」、「車太帥腿軟」、「斜對面就是公園路派出所，直接開去報案就行」、「還好你有裝行車紀錄器，記得留存，不然可能會多一條肇事逃逸」、「這演員不及格」、「過馬路時突然想做伏地挺身」、「還會選車」、「我看她想錢想瘋了」、「2023年了還有人想用這招詐財喔」、「沒算好時間，重來」。