死的鮮度跟活的一樣？有女子日前到一間水產餐廳用餐，並訂了1.43公斤，要價5500元的活體松葉蟹，但該蟹上桌後竟動也不動，店家卻回覆「是冰鎮後活動力較低」，不料，女子事後得知當天吃的根本是已經死後再冰起來的死松葉蟹，氣得上網爆料，沒想到竟反遭到店家在爆料貼文留言區「PO女子照片」公審「您吃的很開心不是？」，但這一舉動卻引起其他網友一面倒罵翻。

一名女子在臉書社團「爆料公社」發文，她表示日前去某水產餐廳用餐，訂了1隻1公斤3900元的活體松葉蟹，而該松葉蟹因重量為1.43公斤，因此，當時店家開出5500元的價格，不料，當松葉蟹上桌後，竟然一動也不動，質疑松葉蟹死了，然而店家卻回應「是冰鎮後活動力較低」，但後來才得知該松葉蟹已經不是活體，而是死了後冰起來再拿出來供給顧客。

女子訂了5500元活體松葉蟹，上桌竟然是隻死蟹，氣得上網爆料卻反遭店家PO照公審。（翻攝自臉書爆料公社）

然而，松葉蟹活體與死提兩者價差很大，女子當下直接更換活體的帝王蟹，並在後續私訊店家詢問質疑，沒想到店家卻回覆「死的鮮度跟活的一樣」、「有的人會接受，有的人不會接受」讓她氣得在網上爆料公開這件事；而店家發現她上網爆料，並在留言區公開照片公審「您吃的很開心不是？」。

不敵網友一面倒留言，該水產餐廳也在臉書粉專回應，對於「現流」的松葉蟹，沒有在第一時間完整的提醒貴賓，造成貴賓觀感不佳深表抱歉，也承諾未來會加強員工訓練；且對於公審用餐女客人一事，坦承欠缺思考，也已私訊用餐女客道歉，也請對方多多包涵，希望能平復不愉快的心情。