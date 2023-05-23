已滯留金門2日的旅客黃先生(右)氣得他大罵官員，沒把握就不要亂開有加班機的「芭樂票」。(于家麒攝)

金門地區昨（22）日受濃霧影響造成空中交通大亂，數百名旅客行程受阻被迫滯留金門；今（23）日雖然天氣好轉航班恢復正常起降，但班班客滿一票難求，至晚間8點多仍有數十名旅客在機場苦等補位，哭喊：我們要回家！

已滯留金門2日的旅客黃先生說，昨天經小三通返回金門後，原訂位搭乘1點的航班因濃霧取消，航空公司人員要求他們等待候補，但幾乎班班客滿，能補上的每班最多也只有一兩個人，補不上只能被迫多留一天。今天一早又趕到機場補位，還是一樣滿滿滿，候補人數甚至還排到500－600人；下午航站人員一度出面要求候補旅客「點名」統計人數以利協調加班機，最後卻以「機長人手不足」無法加開班機，氣得他大罵這些官員沒把握就不要亂開「芭樂票」。

滯留旅客向記者出示今天下午大排長龍等候補叫號的影片。(于家麒攝)

同行的旅客黃小姐也氣憤的說，無能的公家機關就是這樣對待人民的！昨天航空站說要啟動疏運ABC，今天卻是「狗咬豬」，什麼都沒有；明明知道今天還有200－300人無機可搭等待候補，卻不願協調加班機疏運旅客，這些滯留的人當中還有高血壓、糖尿病患者，藥吃完了怎麼辦？非要出了事鬧出人命才要出面解決嗎？虧金門還自詡以觀光立縣，這樣的輸運應變能力誰還敢來金門玩啊。

有年長的旅客補位2天表示已體力不支，癱坐在椅上準備夜宿機場。(于家麒攝)

對此金門航空站表示，由於金門往高雄的旅客人數沒有達到開加班機跟放大機型的標準，各家航空公司還是會考量成本才會決定加開班機與否，航空站已盡最大努力協調民航局於明日金門－台北航線放大機型2班次以協助疏運旅客，今天登記候補的序號明天可繼續沿用，讓滯留旅客可以優先候補盡快返台。

金門22日受濃霧影響造成近百名旅客已滯留2日，至今天晚間8點多仍有數十名旅客在機場苦等補位，哭喊：我們要回家！(于家麒攝)

稍早還有不少滯留旅客待在尚義機場大廳準備夜宿機場，有些年紀稍長的旅客說政府太不通人情，他們年紀那麼大了哪有體力這樣耗下去，何況還拖著那麼多行李，政府卻規定不能讓他們在機場滯留，連行李都不讓寄放，多人癱坐在椅上久久不願離去，最後在航警苦口婆心的勸導並協助叫車才一一散去。