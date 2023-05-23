有大陸網友舉報國泰航空空服員歧視不會說英語和粵語的旅客，國泰航空兩度發聲明致歉。23日晚，國泰航空發布聲明稱，已完成對於事件的調查，對3位涉事空服員予以解聘，並將全面檢討，確保所有國泰員工必須尊重來自不同背景及文化的旅客。

國泰航空23日晚以公司行政總裁林紹波的名義發布聲明，就有關旅客在5月21日國泰航班CX987上的經歷，再次向受影響的乘客和社會各界表示誠摯的歉意。

聲明強調，目前，國泰已完成對於事件的調查，並依據公司的規章制度，對3位涉事的空中服務員予以解聘。林紹波再次重申，對於個別員工嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為，國泰航空將秉持「零容忍」的態度，絕不姑息。

聲明指出，為了避免同類事件再次發生，林紹波將親自領導跨部門的工作小組做出全面檢討，重新審視服務流程、人員培訓和相關制度，進一步提升國泰航空的服務品質。其中，最重要的是確保所有國泰員工必須尊重來自不同背景及文化的旅客，在所有的服務地區均提供專業且一致的服務。

聲明最後說，「我們感謝社會各界對於國泰航空的持續關注和監督，我們必將以此為鑒，努力為旅客提供更加滿意的旅行體驗」。

有網友發文表示，5月21日，他搭乘國泰航空由成都飛往香港航班時，聽見空服員不斷使用英語、粵語抱怨乘客：「If you cannot speak blanket you cannot have it」（如果他們不會說毛毯的英文，那他們就不配毛毯）、「Carpet is on the floor」（地毯是在地上）。還有乘客在嘗試用英文詢問空服員如何填寫入境卡時，同樣得到了無比不耐煩的回答。

對此，國泰航空22日晚緊急發布聲明表示，已知悉有關旅客在CX987航班上的不愉快經歷，對此深表歉意；已經聯繫相關旅客進一步了解情況，並會進行嚴肅調查處理。國泰23日再次發布聲明稱，已經暫停有關空中空服員的飛行任務，即時展開內部調查，並會於3日內公布處理結果。