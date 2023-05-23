美國麻州一家父子檔十年內兌領1萬4000多張樂透彩票，中獎金額總計近2100萬美元，幸運之神眷顧次數多到讓人不可思議。其實他們打著「避稅服務」名號替人代領彩金，再以巧妙手段規避稅金逾600萬美元中飽私囊，去年底雙雙遭到起訴，本週一（22日）遭波士頓法院判刑，兩人刑期總計將近10年。

綜合美聯社、美國波士頓網媒Mass Live報導，住在麻州水城（Watertown）的63歲、29歲賈法父子阿里（Ali Jaafar）與尤賽夫（Yousef Jaafar），各判刑5年與4年多。麻州聯邦地檢署表示，法院勒令兩人支付賠償金608萬2578美元（約當新台幣1億8725萬元），父子從中孳得的不法利益也予以沒收。

這項為期長達10年的詐欺案由阿里於2011年起頭，兒子尤賽夫2013年加入，至少持續到2020年。法院文件顯示，阿里另一個兒子穆罕默德（Mohamed Jaafar）也涉案，此人已於去年11月認罪，仍待判刑。他們遊說麻州各地樂透彩中獎人不要向麻州彩券委員會兌獎，打著「避稅服務」的名號以8折左右的金額買下中獎彩票兌獎，並透過逃漏稅方式獲取高額退稅。

Ali Jaafar will be sentenced on April 11 and Yousef Jaafar is scheduled to be sentenced April 13. Mohamed Jaafar is scheduled to be sentenced on March 8. #Freedmen #FBA #B1 pic.twitter.com/nGWNtyODnL — JB Freedmen (@JayeB62620916) December 13, 2022

美國麻州一家父子三人涉嫌向彩券中獎人以避稅服務方式收購彩券，中獎金額超過2000萬美元，再以逃漏稅手法獲取不法所得。

法律規定，兌獎人必須接受委員會驗明正身、查核有無積欠稅款未付並補繳、確實支付子女撫養費。

將近10年間，父子3人兌換逾1萬4000張中獎彩票，中獎金額將近2100萬美元（約新台幣6.46億元），再以各種手法逃漏稅超過600萬美元，例如謊報賭博損失獲退稅超過120萬美元。然而這些退稅金額都來自人民的納稅錢。檢方在法庭結辯時直言「這不是幸運，這是詐騙，這3人出身同一家庭、住在同一個屋簷下卻中了上萬張彩券，論誰也沒這種運氣」。

為了規避查緝，3人付錢找人跑腿代領彩金。不過，阿里仍是2019年麻州獲獎金額最高的中獎人，穆罕默德位居第3，尤賽夫名列第4。當年他們超級幸運的「事蹟」還吸引媒體爭相採訪。

法庭文件指出，2018年曾有官員對於尤賽夫中獎551次提出質疑，其中包括一筆10萬美元的高額獎金。當時尤賽夫這麼回答：「我下注很多呀，在麻州到處下注。」父子3人也付錢給逾40家販售彩券的商店店主以換得必要協助，麻州彩券委員會正一一針對這些經銷商執行牌照吊銷或暫停營運的處分。