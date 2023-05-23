2日來因空服員涉嫌語言歧視與服務態度不佳問題而遭批評的國泰航空，在進行調查後迅速採取果斷措施，將涉事的3名空服員予以解聘。國泰航空行政總裁林紹波代表國泰航空，就旅客在5月21日國泰航班CX987上的經歷，再次向受影響的乘客和社會各界表示誠摯歉意。

國泰航空行政總裁林紹波發表聲明，已完成對於事件的調查，並依據公司的規章制度，對3位涉事的空中服務員予以解聘。（圖／騰訊網）

林紹波在聲明中說，「目前，我們已完成對於事件的調查，並依據公司的規章制度，對3位涉事的空中服務員予以解聘。在此，我想再次重申，對於個別員工嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為，國泰航空將秉持『零容忍』的態度，絕不姑息。」

聲明還說，「為了避免同類事件再次發生，我將親自領導跨部門的工作小組作出全面檢討，重新審視我們的服務流程、人員培訓和相關制度，進一步提升國泰航空的服務品質；其中最重要的，是確保所有國泰員工必須尊重來自不同背景及文化的旅客，在所有的服務地區均提供專業且一致的服務。」

最後，林紹波表示，「我們感謝社會各界對於國泰航空的持續關注和監督，我們必將以此為鑒，努力為旅客提供更加滿意的旅行體驗。」

國泰航空機上服務人員因在服務過程中涉及語言歧視問題，遭網民在社群媒體發文批評，引起媒體與網路熱議，國泰航空原於23日發出聲明表示將就此事進行調查，並於3日內做出處理，未料不到1天已做出解聘決定，並立即向社會發出聲明與致歉。