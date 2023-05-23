證期局副局長高晶萍表示，目前有四家上市櫃公司未如期出具第1季財報。其中，上市公司隆銘，因經營權之爭，財報無法在董事會上通過，導致第1季財報難產，去年年報也未申報，已於4月10日停止買賣，若在六個月內沒有交出財報，將於11月20日終止上市。

如興則因為會計師未完成查核簽證，去年年報、今年第1季財報皆未申報，也已於4月10日停止買賣，若在六個月內沒有交出財報，將於11月20日終止上市。

上櫃公司部分，駿熠電因相關資料未提供給會計師，前任會計師終止委任，目前也未找到委任的會計師，駿熠電從去年第3季財報就沒有申報，至今已有三本財報未申報，從去年11月17日就停止買賣，六個月內並未如期交出財報，確定將於6月27日終止上櫃。

另一家上櫃公司昇華，因會計師終止委任，接任的會計師來不及查核，因此去年年報、今年第一季財報皆未申報，已於4月10日停止買賣，若在六個月內未如期申報，11月20日將終止上櫃。