影音串流平台Netflix的最新作品《埃及艷后》（Queen Cleopatra）預告片釋出以來，由於選用非裔女星愛黛兒詹姆斯（Adele James）擔任女主角遭抨擊是歪曲事實，爭議不斷。自上映後，更刷新IMDb 最低分紀錄，僅獲得1.0分（滿分10分），連爛番茄（Rotten Tomatoes）爆米花分數(觀眾評分)都僅有3%，分數慘烈。

《埃及艷后》自上個月釋出預告片以來，便引爆外界爭議，其中又以埃及當地的反彈聲浪最為嚴重，綜合外媒報導，包括著名埃及考古學家哈瓦斯（Zahi Hawas）、埃及律師馬赫穆德艾爾塞馬里（Mahmoud al-Semary）皆對此發表看法，而埃及旅遊與古文物部（Ministry of Tourism and Antiquities）更發出官方聲明，強調克麗奧佩脫拉七世擁有淺色皮膚與希臘化特徵，並批評Netflix選擇由愛黛兒飾演女主角的選擇。

Statues of Queen Cleopatra confirm that she had Hellenistic (Greek) features, distinguished by light skin, a drawn-out nose and thin lips. 2/2 pic.twitter.com/t1E8LGMVIc — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) April 30, 2023

對此，愛黛兒在推特發聲反擊：「如果不喜歡就不要看」，而該片導演蒂娜加拉尼（Tina Gharavi）也透過外媒《VARIETY》指出：「我想透過這個新作品，找到關於埃及豔后的答案，並用想像力將她從刻板印象中解放出來。」

Just FYI, this kind of behaviour won’t be tolerated on my account. You will be blocked without hesitation!!!



If you don’t like the casting don’t watch the show. Or do & engage in (expert) opinion different to yours. Either way, I’M GASSED and will continue to be! 🕺🏽🕺🏽🕺🏽 pic.twitter.com/zhJjaUkxyc — Adele James (@Adele_JJames) April 13, 2023

即便爭議不斷，《埃及艷后》仍如期於10日上線播出。不過，該片自推出以來，在評分網站IMDb上共有約7萬名網友為其投票，並且僅獲得1分的平均評價(滿分10分)。此外，在爛番茄網站上爛番茄網站的爆米花分數只有3%，是史無前例的淒慘成績，更有可能突破最低分紀錄。