影音串流平台Netflix的最新作品《埃及艷后》（Queen Cleopatra）預告片釋出以來，由於選用非裔女星愛黛兒詹姆斯（Adele James）擔任女主角遭抨擊是歪曲事實，爭議不斷。自上映後，更刷新IMDb 最低分紀錄，僅獲得1.0分（滿分10分），連爛番茄（Rotten Tomatoes）爆米花分數(觀眾評分)都僅有3%，分數慘烈。
《埃及艷后》自上個月釋出預告片以來，便引爆外界爭議，其中又以埃及當地的反彈聲浪最為嚴重，綜合外媒報導，包括著名埃及考古學家哈瓦斯（Zahi Hawas）、埃及律師馬赫穆德艾爾塞馬里（Mahmoud al-Semary）皆對此發表看法，而埃及旅遊與古文物部（Ministry of Tourism and Antiquities）更發出官方聲明，強調克麗奧佩脫拉七世擁有淺色皮膚與希臘化特徵，並批評Netflix選擇由愛黛兒飾演女主角的選擇。
對此，愛黛兒在推特發聲反擊：「如果不喜歡就不要看」，而該片導演蒂娜加拉尼（Tina Gharavi）也透過外媒《VARIETY》指出：「我想透過這個新作品，找到關於埃及豔后的答案，並用想像力將她從刻板印象中解放出來。」
即便爭議不斷，《埃及艷后》仍如期於10日上線播出。不過，該片自推出以來，在評分網站IMDb上共有約7萬名網友為其投票，並且僅獲得1分的平均評價(滿分10分)。此外，在爛番茄網站上爛番茄網站的爆米花分數只有3%，是史無前例的淒慘成績，更有可能突破最低分紀錄。
文章來源：Rotten Tomatoes
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